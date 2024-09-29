Про це в етері телемарафону розповів представник ГУР МО України Андрій Черняк, передає 24 Канал. За його словами, така операція була необхідна, зокрема для розв'язання логістичних проблем та подальших контрнаступальних дій.

Дивіться також В ОТУ "Харків" пояснили, чим важливе звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Російські командири прирекли своїх підлеглих на смерть

Як розповів Черняк, підготовка місії зі звільнення заводу зайняла декілька тижнів, а успішна зачистка спецпризначенцями української воєнної розвідки будівель заводу має важливе значення для подальших дій Збройних Сил України.

Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. Надалі це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії й виганяти ворога з української землі,

– зазначив він.

За його словами, росіяни на заводі зазнали серйозних втрат, бо ватажки окупантів шляхом насильства фактично прирекли своїх солдатів на безглузду смерть. Він каже, що там відбувалися справді страшні, дикі та дивні речі з боку російських командирів до підлеглих.

"Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину", – зауважив представник української розвідки.

До слова, за даними ГУР МО, а момент захоплення ворогом агрегатного заводу на території об'єкта перебувало близько 80 окупантів. Однак більшості з них не пощастило – їх успішно ліквідували, решта потрапила до полону.