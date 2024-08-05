Там произошел пожар на местной подстанции. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

К теме Минус склады с КАБами: СМИ показали последствия атаки дронов по аэродрому "Морозовск" в России

Что происходило ночью в Волгограде

Российские пропагандисты писали, что ночью в Волгограде сначала прогремел взрыв, а затем произошел пожар. В сети говорят о якобы аварии на подстанции, расположенной на улице Огарева в Ворошиловском районе.

В Волгограде горела подстанция: смотрите видео

В результате этого этот район остался без света. Между тем в региональном МЧС заявили, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием, и что пожар уже ликвидирован.

Пожар в Ворошиловском районе Волгограда / Фото из телеграм-канала ASTRA

Местные жители также рассказали, что под утро электричество начало появляться, но пока не во всех домах. В то же время судьба самой подстанции остается неизвестной.

К слову, ранее в Белгородской области России взрывы раздавались на нефтебазе "Губкинская". Источники 24 Канала сообщили, что этот энергетический объект врага поразили дроны СБУ. В сети также сообщали о пожаре на территории нефтебазы и "работе" систем ПВО.