Там сталася пожежа на місцевій підстанції. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відбувалося вночі у Волгограді

Російські пропагандисти писали, що вночі у Волгограді спочатку пролунав вибух, а потім сталася пожежа. В мережі кажуть про нібито аварію на підстанції, що розташована на вулиці Огарьова у Ворошилівському районі.

У Волгограді горіла підстанція: дивіться відео

Внаслідок цього цей район залишився без світла. Тим часом у регіональному МНС заявили, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням, і що пожежу вже ліквідовано.

Пожежа у Ворошилівському районі Волгограда / Фото з телеграм-каналу ASTRA

Місцеві жителі також розповіли, що під ранок електрика почала з'являтися, але поки не у всіх будинках. Водночас доля самої підстанції лишається невідомою.

До слова, раніше у Бєлгородській області Росії вибухи лунали на нафтобазі "Губкінська". Джерела 24 Каналу повідомили, що цей енергетичний об'єкт ворога уразили дрони СБУ. В мережі також повідомляли про пожежу на території нафтобази і "роботу" систем ППО.