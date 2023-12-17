В этой атаке российские пропагандисты уже успели "обвинить киевский режим", хотя сам регион проходит почти в 600 километрах от границы нашего государства. Где именно находится Волгоградская область России – читайте в материале.

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Где лежит Волгоградская область, которую обстреляли дронами

Российские минобороны уже утром 17 декабря сообщили, что над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями в течение ночи сбивали беспилотники. В министерстве страны-агрессора заметили, что якобы несколько областей атаковали "33 ударных дрона самолетного типа", которые российская армия "успешно перехватила".

Об успешной работе ПВО заявляли также и губернаторы Ростова и Волгограда. В частности, россияне говорили, что над Волгоградской областью вроде бы сбили 2 БПЛА.

Стоит отметить, что сам регион расположен в более чем 500 километрах от крайней восточной точки нашего государства, села Ранняя Заря в Луганской области, которая находится под временной оккупацией.

Волгоградская область расположена в 500 километрах от Украины: смотрите на карте

Поэтому тот факт, что беспилотные летательные аппараты долетают в глубокий тыл страны-агрессора, говорит о ситуации в российской армии со средствами ПВО.

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