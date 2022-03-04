Волынь, Одесса – воздушная тревога: все немедленно в укрытие

4 марта 2022 , 02:49
Читати новину українською

Источник:

телеграм "Суспільне Волинь"

Сигнал воздушной тревоги означает, что всем необходимо немедленно укрыться в укрытиях.

В этой ситуации важно не паниковать и оперативно добраться до безопасного места.

Стоит внимание Компания Boeing выделит 2 миллиона долларов для помощи Украине: куда пойдут деньги

На Волыни и Одессе объявили воздушную тревогу

О тревоге на Волыни сообщили 4 марта в 2:43 ночи. В Одессе сирены раздались в 2:51 ночи.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Автор: Віта Свірневська