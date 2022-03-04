Волынь, Одесса – воздушная тревога: все немедленно в укрытие

Сигнал воздушной тревоги означает, что всем необходимо немедленно укрыться в укрытиях.

В этой ситуации важно не паниковать и оперативно добраться до безопасного места.

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На Волыни и Одессе объявили воздушную тревогу

О тревоге на Волыни сообщили 4 марта в 2:43 ночи. В Одессе сирены раздались в 2:51 ночи.