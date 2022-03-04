Одна із найбільших аерокосмічних компаній світу Boeing заявила, що підтримає Україну.

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Boeing допоможе Україні

Йдеться про пакет екстреної допомоги вартістю 2 мільйони доларів для підтримки гуманітарного напрямку в Україні. Пожертвування американської компанії включає 1 мільйон доларів для організації CARE. Головна ціль – допомогти з розповсюдженням продуктів, води та гігієнічних наборів.

Ще 500 тисяч доларів отримає Американський Червоний Хрест. Крім того, виробник літаків повідомив про призупинення постачання запчастин, технічного обладнання та технічну підтримку для російських авіакомпаній. Компанія Boeing також призупинив основні операції в Москві та тимчасово закрила офіс у Києві.

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