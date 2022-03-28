На Волынском направлении сосредоточены 4 БТГр из состава армии Беларуси

В Волынском направлении отмечается наличие до четырех БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь.

По данным Генштаба ВСУ, они привлекаются к усилению и охране белорусско-украинской границы.

Несмотря на то, что Россия до сих пор не смогла привлечь войска Беларуси к участию в войне с Украиной, отмечается, что невозможно полностью исключить факт их привлечения к ведению боевых действий на территории Украины.

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Для восстановления боеспособности оккупанты осуществляют перегруппировку войск и отведение отдельных подразделений на территорию Беларуси.

Кроме того, в Гомельской области фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.

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