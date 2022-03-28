За даними Генштабу ЗСУ, їх залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону.

Попри те, що Росія досі не змогла залучити війська Білорусі до участі у війні з Україною, зазначається, що неможливо і повністю виключити факт їх залучення до ведення бойових дій на території України.

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Для відновлення боєздатності окупанти здійснюють перегрупування військ та відведення окремих підрозділів на територію Білорусі.

Окрім цього, у Гомельській області фіксується переміщення пускових установок ОТРК "Іскандер-М" у напрямку державного кордону з Україною.

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