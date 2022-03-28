Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко заявив, що вибухнув 1 резервуар. Пожежу на ранок 28 березня не погасили, повідомляє 24 канал.

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Вчора близько 22 години був нанесений ракетний удар по нафтобазі на околиці місті Луцька. Наразі відомо, що крилата ракета була випущена зі сторони Білорусі. На місці удару всю ніч працювали рятувальники,

– заявив він.

За словами Погуляйка, попри сусідство з Білоруссю, яка надала свою територію для російських військ, ситуація в регіоні контрольована. Кордони в межах області не порушені.

До того ж на Волині 80% бізнесу відновили роботу і намагаються відновити економіку.

Область приймає гуманітарні вантажі з Європи, а також формує свою допомогу і відправляє в ті області України, які цього потребують.

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