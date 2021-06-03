Реакция Волкера на слухи о его отношении к газопроводу

Политик очень удивился, когда прочитал, что работает против Украины. Он отметил, что они ложные.

К теме Курт Волкер теперь лоббирует интересы "Северного потока-2", – Зеркаль

Я не лоббирую "Северный поток-2", и мои взгляды относительно газопровода достаточно хорошо известны. Я откровенно публично высказывался о противодействии проекту, я писал об этом,

– сказал бывший представитель Госдепа.

Волкер объяснил, что "Северный поток-2" действительно нанял компанию BGR, в которой он работает. Однако политик к этому не причастен. Волкера якобы даже "вычеркнули" из проекта, поскольку знают его отношение к газопроводу.

"Записи понятные, вы можете обратиться к ним", – заверил политик.

Он признался, что не знает, откуда пошли такие слухи и удивлен, почему советник министра энергетики Лана Зеркаль не спросила лично, перед тем, как заявлять, что он лоббирует "Северный поток-2".

Политика Байдена относительно газопровода разочаровывает, – дипломат

Экс-представитель Госдепа подчеркнул, что во времена каденции президента США Дональда Трампа ввели санкции против "Северного потока-2", однако Администрация Джо Байдена решила, что блокирование проекта наносит ущерб отношениям с Германией. Что, по словам Волкера, очень разочаровывает.

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Что Зеркаль говорила о Волкере и "Северном потоке-2"

Советник министра заявила, что дипломат работает на компанию, которая лоббирует "Северный поток-2". Это сотрудничество он начал после того, как завершились слушания об импичменте Трампа.

Зеркаль подчеркнула, что весной Волкер приезжал в Украину и тогда "все задали себе вопрос, а что он здесь делал".

Обратите внимание! США приостановили санкции против "Северного потока-2". Все потому, что Байден считает ограничение контрпродуктивным, ведь газопровод построен уже на 95%. Однако 21 мая Вашингтон таки одобрил новые ограничения на 4 российских компаний и 13 судов, участвующих в реализации "Северного потока-2".