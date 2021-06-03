Реакція Волкера на чутки про його ставлення до газопроводу

Політик дуже здивувався, коли прочитав, що працює проти України. Він наголосив, що вони неправдиві.

До теми Курт Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку-2", – Зеркаль

Я не лобіюю "Північний потік-2", і мої погляди щодо газопроводу досить добре відомі. Я відверто публічно висловлювався про протидію проєкту, я писав про це,

– сказав колишній представник Держдепу.

Волкер пояснив, що "Північний потік-2" дійсно найняв компанію BGR, у якій він працює. Однак політик до цього не причетний. Волкера нібито навіть "викреслили" з проєкту, оскільки знають його ставлення до газопроводу.

"Записи ясні, ви можете звернутися до них", – запевнив політик.

Він зізнався, що не знає, звідки пішли такі чутки і здивований, чому радниця міністра енергетики Лана Зеркаль не запитала особисто, перед тим, як заявляти, що він лобіює "Північний потік-2".

Політика Байдена щодо газопроводу розчаровує, – дипломат

Експредставник Держдепу наголосив, що за часів каденції президента США Дональда Трампа ввели санкції проти "Північного потоку-2", однак Адміністрація Джо Байдена вирішила, що блокування проєкту завдає шкоди відносинам з Німеччиною. Що, за словами Волкера, дуже розчаровує.

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Що Зеркаль говорила про Волкера та "Північний потік-2"

Радниця міністра заявила, що дипломат працює на компанію, яка лобіює "Північний потік-2". Цю співпрацю він розпочав після того, як завершились слухання про імпічмент Трампа.

Зеркаль наголосила, що весною Волкер приїжджав в Україну і тоді "всі поставили собі питання, а що він тут робив".

Зверніть увагу! США призупинили санкції проти "Північного потоку-2". Все тому, що Байден вважає обмеження контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%. Однак 21 травня Вашингтон таки схвалив нові обмеження проти 4 російських компаній та 13 суден, які беруть участь у реалізації "Північного потоку-2".