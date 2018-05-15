Волкер объяснил, как лучше всего защитить интересы русскоязычного населения Донбасса

Лучшей защитой интересов населения Донбасса, которое общается на русском языке станет выведение из оккупированных регионов Украины российских войск.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер на брифинге в Славянске, сообщил корреспондент 24 Канала Алексей Годзенко.

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"Лучшая защита русскоязычного населения на Донбассе – это полный вывод российских войск", – подчеркнул Волкер.

По его словам, ситуация на Донбассе вызвана не гражданским или этническим конфликтом, а является следствием прямого вторжения России.

Здесь нет конфликта среди украинцев, ни этнического и гражданского противостояния. Этот конфликт – следствие прямого вторжения России на восток Украины. Россия непосредственно руководит вооруженными силами в регионе, а также осуществляет политический контроль над оккупированными территориями,

– подчеркнул он.

Спецпредставитель США также отметил, что готов проводить встречи по Донбассу с помощником президента России Владиславом Сурковым в любое время.

Кроме того, Волкер вспомнил и о гуманитарных проблемах в оккупированных регионах. В частности он обратил внимание на экологическую ситуацию, ухудшение ситуации с медициной и распространение опасных инфекционных заболеваний, таких как туберкулез.

Напомним, 15 мая в районе проведения Операции Объединенных сил Курт Волкер встретился с генерал-лейтенантом, руководителем ООС Сергеем Наєвим.