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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Волкер пояснив, як найкраще захистити інтереси російськомовного населення Донбасу

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Курт Волкер
Курт Волкер / Фото з відкритих джерел

Кращим захистом інтересів населення Донбасу, яке спілкується російською мовою стане виведення з окупованих регіонів України російських військ.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер на брифінгу в Слов'янську, повідомив кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко.

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"Кращий захист російськомовного населення на Донбасі – це повне виведення російських військ", – наголосив Волкер.

За його словами, ситуація на Донбасі викликана не цивільним або етнічним конфліктом, а є наслідком прямого вторгнення Росії.

Тут немає конфлікту серед українців, ні етнічного та громадянського протистояння. Цей конфлікт – наслідок прямого вторгнення Росії на схід України. Росія безпосередньо керує збройними силами в регіоні, а також здійснює політичний контроль над окупованими територіями,
– підкреслив він.

Спецпредставник США також зауважив, що готовий проводити зустрічі по Донбасу з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в будь-який час.

Окрім того, Волкер згадав і про гуманітарні проблеми в окупованих регіонах. Зокрема він зверну увагу на екологічну ситуацію, погіршення ситуації з медициною та розповсюдження небезпечних інфекційних захворювань, таких як туберкульоз.

Нагадаємо, 15 травня в районі проведення Операції Об’єднаних сил Курт Волкер зустрівся з генерал-лейтенантом, керівником ООС Сергієм Наєвим.

Теги: Новини України Курт Волкер Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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