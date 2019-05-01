Волкер рассказал, что грозит Зеленскому после уступок Путину

Если будущий президент Украины Владимир Зеленский решит достичь урегулирования на Донбассе, отказавшись от части территорий в пользу России, отношение украинцев к нему очень быстро станет отрицательным.

В таком случае новоизбранный президент очень быстро настроит людей против себя, считает спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет венгерское издание Valasz Online.

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В рамках своей предвыборной программы Зеленский говорил обратное – он настаивал на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В противном случае он очень быстро настроит людей против себя,

– сказал Волкер.

Представитель Госдепа США считает, что сторонам необходимо развивать предложение об отправке на Донбасс миротворческой миссии ООН, потому что это "лучший путь вперед". Вместе с тем, Украине необходимо продолжать развивать экономические, политические реформы, реформы сектора безопасности и устойчивость как страны.

"Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это Россия, или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной", – отметил он.

Волкер также добавил, США прогнозировали победу Владимира Зеленского на президентских выборах. Однако уверенности в этом не было, так как "в Украине может произойти все".

Отметим, Курт Волкер также считает, что желание Зеленского вести прямой диалог с лидером России Владимиром Путиным – это правильное решение.

ЦИК официально объявила результаты второго тура выборов президента Украины. Президентом Украины избран Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Разрыв между кандидатами – более 48%.



Поддержка кандидатов по областям: инфографика

Когда Зеленский официально станет президентом? Теперь официальные результаты выборов должны быть опубликованы в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". После этого начинается отсчет до инаугурации. По закону, она должна состояться не позднее, чем через 30 дней после публикации в официальной прессе. Дату инаугурации по представлению спикера парламента должна назначить Верховная Рада.