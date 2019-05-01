14:35
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Волкер розповів, що загрожує Зеленському після поступок Путіну

      2040 Читать новость на русском
      Швидко налаштує людей проти себе, – Волкер про позицію Зеленського щодо Росії
      Швидко налаштує людей проти себе, – Волкер про позицію Зеленського щодо Росії / Фото з відкритих джерел

      Якщо майбутній президент України Володимир Зеленський вирішить досягнути врегулювання на Донбасі, відмовившись від частини територій на користь Росії, ставлення українців до нього дуже швидко стане негативним.

      У такому разі новообраний президент дуже швидко налаштує людей проти себе, вважає спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, пише угорське видання Valasz Online.

      Читайте також: Це лише початок, – експерт анонсував неминуче протистояння Зеленського з Путіним

      У межах своєї передвиборчої програми Зеленський говорив протилежне – він наполягагав на повному відновленні суверенітету та територіальної цілісності України.

      В іншому разі він дуже швидко налаштує людей проти себе,
      – сказав Волкер.

      Представник Держдепу США вважає, що сторонам необхідно розвивати пропозицію про надсилання на Донбас миротворчої місії ООН, бо це "найкращий шлях вперед". Разом з тим, Україні необхідно продовжувати розвивати економічні, політичні реформи, реформи сектору безпеки та стійкість як країни.

      "Ми сподіваємося, що ефективний процес припинення війни на сході можливий, що Росія може забезпечити мир, але чи зробить це Росія чи ні, все одно потрібно допомагати Україні стати успішною і стійкою країною", – зазначив він.

      Волкер також додав, США прогнозували перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах. Однак впевненості щодо цього не мали, адже "в Україні може статися все".

      Зазначимо, Курт Волкер також вважає, що бажання Зеленського вести прямий діалог з лідером Росії Володимиром Путіним – це правильне рішення. 

      ЦВК офіційно оголосила результати другого туру виборів президента України. Президентом України обраний Володимир Зеленський. Він отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – понад 48%.


      Підтримка кандидатів по областях: інфографіка

      Коли Зеленський офіційно стане президентом?Тепер офіційні результати виборів мають бути опубліковані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Після цього починається відлік до інавгурації. За законом, вона має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після публікації в офіційній пресі. Дату інавгурації за поданням спікера парламенту має призначити Верховна Рада.

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      64327
      Теги: Новини України Новини Росії Курт Волкер Володимир Зеленський Володимир Путін Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сьогодні , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 854
      Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня
      сьогодні , 11:04 Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня
      Андрій Шляхтін 10366
      Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      сьогодні , 10:03 Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      Яніна Ткачук 9459
      "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      сьогодні , 08:40 "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      СерпомПо 2348
      Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      сьогодні , 07:02 Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      Яніна Ткачук 11993
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук