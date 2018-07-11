Волкер жестко отреагировал на идею "обмена" оккупированного Крыма на Донбасс

Идеи и мнения некоторых западных лидеров об "операции", согласно которой Российская Федерация может оставить себе аннексированный Крым в обмен на вывод войск из оккупированного Донбасса, являются возмутительными.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Bild, отвечая на вопрос о том, что некоторые руководители европейских государств и правительств вслух рассуждают об "операции", согласно которой Кремль сможет оставить себе Крым, если уступит Донбасс, а с России в ответ снимут санкции.

Читайте также: Волкер объяснил, почему армия Украины имеет право стрелять на Донбассе

"О подобных позициях в Европе говорят иногда, а еще чаще о том, что некоторые люди хотят снять санкции, которые оказывают определенное давление на элиту в окружении Путина. Но я не ожидаю, что в ближайшее время что-то изменится в статус-кво. Немецкий канцлер Меркель также видит ситуацию, какой она есть, и она не ослабит давления", – отметил он.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что никто не имеет права менять территории, которые являются частью Украины.

Что касается возможного "обмена" Крыма на Донбасс, то это меня возмущает. А что, если взять и "обменять" какие-то части Германии? Кто имеет на это право? Кто имеет право поступать так с Украиной? Никто!

– подчеркнул Волкер.

Кроме того, он отметил, что во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки "отступления от нашей позиции непризнания российской аннексии Крыма не будет".

"И потому, что касается конфликта на востоке Украины, мы дали ясно понять, что хотим его прекратить и хотим, чтобы там была миссия ООН. Но, к сожалению, есть большая вероятность того, что Путин и Россия и дальше будут отрицать свое участие в конфликте, и поэтому нет оснований надеяться на прогресс", – подытожил Волкер.

Напомним, ранее аналитики из Atlantic Council предположили, что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным может согласиться не делать каких-то действий по освобождению оккупированного Крыма в обмен на полный вывод войск РФ с территории Донбасса.