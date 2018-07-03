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Что Трамп может потребовать от Путина в обмен на признание оккупации Крыма: ответ аналитиков

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Трамп может признать оккупацию Крыма в обмен на вывод Путиным войск РФ с Донбасса
Трамп может признать оккупацию Крыма в обмен на вывод Путиным войск РФ с Донбасса / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным может согласиться не предпринимать каких-либо действий по освобождению оккупированного Крыма в обмен на полный вывод войск РФ с территории Донбасса.

Об этом сообщается на официальном сайте "Atlantic Council".

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В частности, эксперты центра считают, что американский лидер не может отдать Крым России, ведь он ему не принадлежит. В то же время, Трамп может предложить России пойти по Балтийскому сценарию, когда США не признавали оккупацию Латвии, Литвы, Эстонии Советским Союзом, но и ничего не делали для их освобождения.

То же может сделать Вашингтон и с Крымом в обмен на полный вывод российских войск с Донбасса, восстановления территориальной целостности Украины. За это Москва получит также ослабление санкций. В целом, это будет победой Путина как человека, который расширяет территорию России,
– считает старший сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн.

По его словам, администрация Трампа также может потребовать от Кремля больше не использовать военную силу для изменения границ на постсоветском пространстве.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Аннексия Крыма Владимир Путин Дональд Трамп Новости России
Источник: 24 Канал
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