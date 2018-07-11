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Волкер жорстко відреагував на ідею "обміну" окупованого Криму на Донбас

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Волкер прокоментував ідею "обміну" Криму на Донбас
Волкер прокоментував ідею "обміну" Криму на Донбас / Фото з відкритих джерел

Ідеї та думки деяких західних лідерів про "операцію", згідно з якою Російська Федерація може залишити собі анексований Крим в обмін на виведення військ з окупованого Донбасу, є обурливими.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю Bild, відповідаючи на питання про те, що деякі керівники європейських держав і урядів вголос міркують про "операцію", згідно з якою Кремль зможе залишити собі Крим, якщо поступиться Донбасом, а з Росії у відповідь знімуть санкції.

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"Про подібні позиції в Європі кажуть час від часу, а ще частіше про те, що деякі люди хочуть зняти санкції, які чинять певний тиск на еліти в оточенні Путіна. Але я не очікую, що найближчим часом щось зміниться у статус-кво. Німецький канцлер Меркель також бачить ситуацію, якою вона є, і вона не послабить тиску", – зазначив він.

Спецпредставник Держдепу додав, що ніхто не має права обмінювати території, які є частиною України. 

Що стосується можливого "обміну" Криму на Донбас, то це мене обурює. А що, якщо взяти й "обміняти" якісь частини Німеччини? Хто має на це право? Хто має право чинити так з Україною? Ніхто!
– наголосив Волкер.

Окрім того, він зазначив, що під час зустрічі президента США Дональда Трамп з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі, "відступу від нашої позиції невизнання російської анексії Криму не буде".

"І тому, що стосується конфлікту на сході України, ми дали ясно зрозуміти, що хочемо його припинити і хочемо, щоб там була місія ООН. Але, на жаль, є велика ймовірність того, що Путін і Росія і далі заперечуватимуть свою участь у конфлікті, і тому немає підстав сподіватися на прогрес", – підсумував Волкер.

Нагадаємо, раніше аналітики з Atlantic Council припустили, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним може погодитися не робити якихось дій щодо звільнення окупованого Криму в обмін на повне виведення військ РФ з території Донбасу.

Теги: Новини України Володимир Путін Дональд Трамп Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Новини політики Курт Волкер Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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