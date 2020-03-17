Volkswagen, Fiat и Renault останавливают производство автомобилей в Европе

Популярный автоконцерн Volkswagen 17 марта объявил о решении временно остановить сборку автомобилей на своих заводах. На такое решение компания пошла на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что работа заводов концерна прекращается с 20 апреля на срок до двух недель, сообщает Autonews.

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Отдельные бренды сообщат детали операционных планов как можно скорее. 2020 год будет очень сложным. Пандемия коронавируса ставит перед нами ряд вызовов. В то же время существует беспокойство относительно устойчивых экономических последствий,

– отметил исполнительный директор концерна Герберт Дисс.

Почему приняли такое решение

Совет VW Group пришла к выводу, что работникам на ее заводах невозможно поддерживать безопасное расстояние друг от друга, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовала прекратить производство.

VW Group, которой принадлежат марки Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda, заявила во вторник, что из-за неопределенности относительно пандемии приводит к невозможности прогнозированию ее производительности в этом году.

Автопроизводители останавливают производство

Об аналогичном решении накануне сообщили три других крупнейших концерна – Fiat Chrysler, Renault и PSA Group, которая владеет марками Peugeot, Citroen и Opel. В общем автопроизводители закроют 35 заводов по всей Европе.

Среди прочего о планах остановить производство на 4 дня во Франции и Италии объявил производитель самолетов Airbus.

Коронавирус в мире:

По состоянию на 17 марта коронавирусом заразились более 182 тысяч человек, более 7 тысяч – умерли.

Десятка стран с наибольшим уровнем заболевания Covid-19 Китай, Италия, Иран, Испания, Южная Корея, Франция, Германия, США, Швейцария, Норвегия .

. В странах со вспышкой коронавируса ввели ограничительные меры: закрыты учебные заведения, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания. ограничено авиа и железнодорожное сообщение, закрыты границы для въезда иностранцев.

Евросоюз на 30 дней запретил въезд для иностранцев.

В Украине сейчас зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой и Житомирской областях и в Киеве. Один случай в Житомирской области – летальный. Также в Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

Важные советы, которыми не стоит пренебрегать