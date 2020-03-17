14:16
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Volkswagen, Fiat и Renault останавливают производство автомобилей в Европе

      - Читати новину українською

      Популярный автоконцерн Volkswagen 17 марта объявил о решении временно остановить сборку автомобилей на своих заводах. На такое решение компания пошла на фоне пандемии коронавируса.

      Отмечается, что работа заводов концерна прекращается с 20 апреля на срок до двух недель, сообщает Autonews.

      Интересно Сколько украинцев вернулись домой после закрытия границ

      Отдельные бренды сообщат детали операционных планов как можно скорее. 2020 год будет очень сложным. Пандемия коронавируса ставит перед нами ряд вызовов. В то же время существует беспокойство относительно устойчивых экономических последствий,
      – отметил исполнительный директор концерна Герберт Дисс.

      Почему приняли такое решение

      Совет VW Group пришла к выводу, что работникам на ее заводах невозможно поддерживать безопасное расстояние друг от друга, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовала прекратить производство.

      VW Group, которой принадлежат марки Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda, заявила во вторник, что из-за неопределенности относительно пандемии приводит к невозможности прогнозированию ее производительности в этом году.

      Автопроизводители останавливают производство

      Об аналогичном решении накануне сообщили три других крупнейших концерна – Fiat Chrysler, Renault и PSA Group, которая владеет марками Peugeot, Citroen и Opel. В общем автопроизводители закроют 35 заводов по всей Европе.

      Среди прочего о планах остановить производство на 4 дня во Франции и Италии объявил производитель самолетов Airbus.

      Коронавирус в мире:

      • По состоянию на 17 марта коронавирусом заразились более 182 тысяч человек, более 7 тысяч – умерли.
      • Десятка стран с наибольшим уровнем заболевания Covid-19 Китай, Италия, Иран, Испания, Южная Корея, Франция, Германия, США, Швейцария, Норвегия.
      • В странах со вспышкой коронавируса ввели ограничительные меры: закрыты учебные заведения, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания. ограничено авиа и железнодорожное сообщение, закрыты границы для въезда иностранцев.
      • Евросоюз на 30 дней запретил въезд для иностранцев.
      • В Украине сейчас зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой и Житомирской областях и в Киеве. Один случай в Житомирской области – летальный. Также в Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

      Важные советы, которыми не стоит пренебрегать

      Сколько людей заболели коронавирусом Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Автор: Михаил Года
      Теги: Коронавирус Covid-19 Volkswagen Авто
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:10 Российский спецназовец показал, как он воюет на Донбассе: фотодоказательства
      Михайло Макарук
      сегодня , 14:00 Как мировой кризис изменит Украину и мир
      Анатолій Амелін
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 13:40 Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики
      Анна Запотоцька
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук