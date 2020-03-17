Volkswagen, Fiat і Renault зупиняють виробництво автомобілів в Європі

Популярний автоконцерн Volkswagen 17 березня оголосив про рішення тимчасово зупинити складання автомобілів на своїх заводах. На таке рішення компанія пішла на тлі пандемії коронавірусу.

Зазначається, що робота заводів концерну припиняється з 20 квітня на термін до двох тижнів, повідомляє Autonews.

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Окремі бренди повідомлять деталі операційних планів якомога швидше. 2020 рік буде дуже складним. Пандемія коронавірусу ставить перед нами низку викликів. Водночас існують занепокоєння щодо стійких економічних наслідків,

– зазначив виконавчий директор концерну Герберт Дісс.

Чому прийняли таке рішення

Рада VW Group дійшла висновку, що працівникам на її заводах неможливо підтримувати безпечну відстань один від одного, щоб запобігти зараженню, і рекомендувала припинити виробництво.

VW Group, якій належать марки Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat та Skoda, заявила у вівторок, що через невизначеність щодо випадання пандемії призводить до неможливості прогнозування її продуктивності в цьому році.

Автовиробники зупиняють виробництво

Про аналогічне рішення напередодні повідомили три інших найбільших концерни – Fiat Chrysler, Renault і PSA Group, яка володіє марками Peugeot, Citroen та Opel. Загалом автовиробники закриють 35 заводів по всій Європі.

Серед іншого про плани зупинити виробництво на 4 дні у Франції та Італії оголосив виробник літаків Airbus.

Коронавірус у світі:

Станом на 17 березня коронавірусом заразились понад 182 тисячі осіб, більше ніж 7 тисяч – померли.

Десятка країн з найбільшим рівнем захворювання на Covid-19: Китай, Італія, Іран, Іспанія, Південна Корея, Франція, Німеччина, США, Швейцарія, Норвегія.

У країнах зі спалахом коронавірусу ввели обмежувальні заходи: закрито навчальні заклади, торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування. обмежено авіа та залізничне сполучення, закрито кордони для в'їзду іноземців.

Євросоюз на 30 днів заборонив в'їзд для іноземців.

В Україні наразі зареєстровано 7 випадків захворювання на Covid-19: у Чернівецькій та Житомирській областях та у Києві . Один випадок на Житомирщині – летальний. Також у Чернівцях померла жінка , у якої підозрювали коронавірус.



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