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      Volkswagen, Fiat і Renault зупиняють виробництво автомобілів в Європі

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      Популярний автоконцерн Volkswagen 17 березня оголосив про рішення тимчасово зупинити складання автомобілів на своїх заводах. На таке рішення компанія пішла на тлі пандемії коронавірусу.

      Зазначається, що робота заводів концерну припиняється з 20 квітня на термін до двох тижнів, повідомляє Autonews.

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      Окремі бренди повідомлять деталі операційних планів якомога швидше. 2020 рік буде дуже складним. Пандемія коронавірусу ставить перед нами низку викликів. Водночас існують занепокоєння щодо стійких економічних наслідків,
      – зазначив виконавчий директор концерну Герберт Дісс.

      Чому прийняли таке рішення

      Рада VW Group дійшла висновку, що працівникам на її заводах неможливо підтримувати безпечну відстань один від одного, щоб запобігти зараженню, і рекомендувала припинити виробництво.

      VW Group, якій належать марки Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat та Skoda, заявила у вівторок, що через невизначеність щодо випадання пандемії призводить до неможливості прогнозування її продуктивності в цьому році.

      Автовиробники зупиняють виробництво

      Про аналогічне рішення напередодні повідомили три інших найбільших концерни – Fiat Chrysler, Renault і PSA Group, яка володіє марками Peugeot, Citroen та Opel. Загалом автовиробники закриють 35 заводів по всій Європі.

      Серед іншого про плани зупинити виробництво на 4 дні у Франції та Італії оголосив виробник літаків Airbus.

      Коронавірус у світі:

      • Станом на 17 березня коронавірусом заразились понад 182 тисячі осіб, більше ніж 7 тисяч – померли.
      • Десятка країн з найбільшим рівнем захворювання на Covid-19: Китай, Італія, Іран, Іспанія, Південна Корея, Франція, Німеччина, США, Швейцарія, Норвегія.
      • У країнах зі спалахом коронавірусу ввели обмежувальні заходи: закрито навчальні заклади, торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування. обмежено авіа та залізничне сполучення, закрито кордони для в'їзду іноземців.
      • Євросоюз на 30 днів заборонив в'їзд для іноземців.
      • В Україні наразі зареєстровано 7 випадків захворювання на Covid-19: у Чернівецькій та Житомирській областях та у Києві. Один випадок на Житомирщині – летальний. Також у Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус.


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      Автор: Михайло Года
      Теги: Коронавірус Covid-19 Volkswagen Авто
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