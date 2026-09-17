На Украину надвигается волна похолодания: когда начнутся долгожданные осадки

Со следующей недели на погоду в Украине будет влиять холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона. Он принесет дождливую погоду и понижение температуры воздуха.

По прогнозу начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, после этой волны холода все еще может вернуться относительно теплая погода.

Когда прогнозируется похолодание?

Вместе с северными ветрами 21 сентября в наши регионы также поступит холодный влажный воздух из Скандинавии. Оно приведет к снижению температурного фона, поэтому ночью температура составит +8…+13 градусов, а днем столбики термометров покажут +16…+21 градус.

Предварительные модельные оценки свидетельствуют, что со 22 по 25 сентября погода останется влажной. Циклонические вихри будут периодически приносить дожди различной интенсивности, а холодный воздух продолжит поступать в регионы.

В этот период температура воздуха в ночные часы снизится до +7…+12 градусов, а днем составит +12…+17 градусов. По словам Постриганя, волна похолодания будет ощутимой, однако пока о заморозках речи не идет.

Впрочем, даже под таким циклоническим "натиском" природа будет оставлять место для приятных передышек – будут появляться "солнечные окна". Бабье лето еще вернется,

– отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что со следующей недели количество осадков в украинских регионах увеличится. Ожидается, что средние температурные показатели снизятся примерно на 5 градусов.