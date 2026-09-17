Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала для NV.

Когда в Украине похолодает?

Синоптик предупредила, что перестройка синоптических процессов станет более ощутимой уже в начале следующей недели. С северо-запада в наши регионы начнут поступать атмосферные фронты. Именно они принесут с собой осадки и понижение температуры воздуха.

По словам Птухи, с понедельника, 21 сентября, осадков станет больше. Одновременно средние температурные показатели снизятся примерно на 5 градусов.

Отмечается, что погода уже будет больше напоминать осеннюю, однако это похолодание не будет окончательным. В дальнейшем температура еще будет колебаться, поэтому есть вероятность возвращения теплых дней после прохладного периода.

Напомним, в ближайшие дни осень пока будет проявляться в основном туманами в западных регионах. Кратковременные дожди возможны в выходные, 19 и 20 сентября, в западных, Житомирской и Киевской областях. При этом дневная температура воздуха в некоторых регионах достигнет +22…+27 градусов.