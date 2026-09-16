Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала для NV.

Как долго будет радовать тепло?

По прогнозу Птухи, относительно комфортная погода в ближайшие дни будет обусловлена антициклоном, центр которого переместится из Румынии в центральные области Украины. Кроме того, ветер вместо северо-западного будет иметь южную составляющую, что будет способствовать потеплению.

Синоптики прогнозируют приближение атмосферного фронта с запада ближе к выходным. Из-за этого 17–18 сентября в восточных областях возможны кратковременные дожди с грозами. В то же время, по словам Птухи, фронт будет не слишком активным и не продвинется вглубь страны.

Признаки осени будут проявляться преимущественно в виде туманов, прежде всего в западных областях. Кроме того, в выходные кратковременные дожди могут пройти в этих регионах, а также в Житомирской и Киевской областях.

При этом температура воздуха составит +10…+15 градусов ночью и +22…+27 градусов днем. Прохладнее будет в западных районах, где днем будет +18…+23 градусов.

Что касается столичного региона, то синоптики прогнозируют там комфортные +25 градусов до 20 сентября включительно.