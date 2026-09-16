Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла для NV.

Як довго радуватиме тепло?

За прогнозом Птухи, відносно комфортна погода найближчими днями буде зумовлена антициклоном, центр якого переміститься з Румунії до центральних областей України. Крім того, вітер замість північно-західного матиме південну складову, що сприятиме теплу.

Синоптики прогнозують наближення атмосферного фронту із заходу ближче до вихідних. Через це 17 – 18 вересня у східних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Водночас, за словами Птухи, фронт буде не надто активним та вглиб країни не просунеться.

Ознаки осені проявлятимуться переважно у вигляді туманів, передусім у західних областях. Крім того, на вихідних короткочасні дощі можуть пройти у цих регіонах, а також у Житомирській та Київській областях.

При цьому температура повітря становитиме +10…+15 градусів уночі та +22…+27 градусів удень. Прохолодніше буде у західних районах, де пригріє в межах +18…+23 градусів у денні години.

Щодо столичного регіону, то синоптики прогнозують там комфортні +25 градусів до 20 вересня включно.