Волна пошла на спад, но их еще много, – Денисенко о диверсантах в зонах боевых действий

Советник МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что та волна диверсантов, которая была примерно 1 – 2 недели назад, пошла на спад.

Однако это не значит, что их всех вычислили и они исчезли. Сказал Вадим Денисенко.

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"К сожалению, их очень много, я имею в виду россиян. К сожалению, у многих из них украинские паспорта", – пояснил Денисенко.

По его словам, это бывшие граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей или в Крыму.

"Поэтому сейчас "затишьем" не могу назвать, но есть уменьшение. Все же их достаточно много и обнаруживаем все время", – добавил Денисенко.

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