Волноваха в ужасном состоянии: жуткое видео из мертвого города

Российские оккупанты продолжают бомбить мирные города и население. Они забыли о любых правилах и принципах в надежде нагнать ужас на украинцев.

Российским оккупантам уже не удастся рассказывать сказки об "учениях, относительно которых их обманули". Орки вполне сознательно и целенаправленно уничтожают мирные города.

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"Город, которого нет"

Город Волноваха оказался под активными обстрелами оккупантов. На кадры из города больно смотреть: орки хотели стереть его с лица земли.

Разбомбленая Волноваха: видео

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