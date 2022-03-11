Волноваха в ужасном состоянии: жуткое видео из мертвого города
11 марта 2022 , 18:19Читати новину українською
Источник:телеграм Антона Геращенко
Российские оккупанты продолжают бомбить мирные города и население. Они забыли о любых правилах и принципах в надежде нагнать ужас на украинцев.
Российским оккупантам уже не удастся рассказывать сказки об "учениях, относительно которых их обманули". Орки вполне сознательно и целенаправленно уничтожают мирные города.
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"Город, которого нет"
Город Волноваха оказался под активными обстрелами оккупантов. На кадры из города больно смотреть: орки хотели стереть его с лица земли.
Разбомбленая Волноваха: видео
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