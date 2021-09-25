Волнующая загадка: в Турции показали находку, которая меняет представление о человечестве

Если сравнивать, то английский Стоунхендж был построен около 3000 до нашей эры (5000 лет назад), а находке в Турции – 12000 лет назад (приблизительно между 10000 и 9000 до нашей эры, говорят ученые).

В Турции впервые открыли для всеобщего обозрения раскопки Карахан-Тепе (Karahantepe) – памятника неолитической культуры, который находится в регионе Шанлыурфа на юго-востоке страны.

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Ландшафт вокруг находки / Фото 24 канала

Шанлыурфа известна тем, что находится в Северной Месопотамии (само слово означает "землю между реками" – между Евфратом и Тигром). Это популярное направление среди туристов, которые увлекаются культурой и историей.

Историческое место

Это одно из важнейших мест неолитического периода, крупнейший археологический проект, а также наследие всего человечества, которым Турция готова поделиться с миром,

– заявил во время открытия министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

На открытии находку впервые показали прессе и представителям власти / Фото 24 канала

По его словам, первоначальные инвестиции в этот и другие проекты составили 120 миллионов лир (почти 14 миллионов долларов).

В ближайшие дни начнутся раскопки и в других точках. Всего археологи определили 12 потенциальных мест для исследований, а 7 из них – уже в разработке.

Ученые пытаются разгадать символы / Фото goturkiye.com

Масштаб исследования

Именно во время неолита человечество пересекает своеобразную "точку невозврата", когда мир делится на две части – на одной стороне остается традиционная культура, а на другой – творится цивилизация.

Неолит – период, который мы обычно помним из учебников истории. И хотя разные культуры вступили в этот период развития в разное время, нужно напомнить, что он стал поворотным для человечества.

Все эти шаги, сделанные в рамках проекта Taş tepeler (в переводе – "Каменные холмы"). Ученые изучают артефакты, которые около 12 000 лет назад изменили историю человечества.

Не все знаки предков понятны, но это вызов для ученых / Фото goturkiye.com

В 2023 году также планируется провести Всемирный неолитический конгресс, на котором будет представлено еще больше информации об открытии.

Неолитическая революция Переход человечества от "экономики охотников и собирателей" к производству и сельскому хозяйству (земледелие, животноводство), а также оседлому образу жизни, освоению различных ремесел.

Напомним, что уже несколько лет в регионе туристов привлекает комплекс Гебекли-Тепе (Göbekli Tepe), внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неолит изменил жизнь человечества / Фото 24 канала

Считается, что находки из этих раскопок изменят наши знания о человечестве в доисторические времена, включая открытия о повседневной жизни и ритуалах.