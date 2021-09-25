У Туреччині вперше відкрили для загального огляду розкопки Карахан-Тепе (Karahantepe) – пам'ятку неолітичної культури, яка знаходиться в регіоні Шанлиурфа на південному сході країни.

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Ландшафт навколо знахідки / Фото 24 каналу

Шанлиурфа відома тим, що знаходиться в Північній Месопотамії (саме слово означає "землю між річками" – між Євфратом і Тигром). Це популярний напрям серед туристів, які захоплюються культурою та історією.

Історичне місце

Це одне з найважливіших місць неолітичного періоду, найбільший археологічний проєкт, а також спадщина всього людства, якою Туреччина готова поділитися зі світом,

– заявив під час відкриття міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

На відкритті знахідку вперше показали пресі та представникам влади / Фото 24 каналу

За його словами, початкові інвестиції в цей та інші проєкти склали 120 мільйонів лір (майже 14 мільйонів доларів).

Найближчими днями почнуться розкопки і в інших точках. Всього археологи визначили 12 потенційних місць для досліджень, а 7 з них – уже в розробці.

Вчені намагаються розгадати символи / Фото goturkiye.com

Масштаб дослідження

Саме під час неоліту людство перетинає своєрідну "точку неповернення", коли світ поділяється на дві частини – на одній стороні залишається традиційна культура, а на іншій – твориться цивілізація.

Неоліт – період, який ми зазвичай пам'ятаємо з підручників історії. І хоча різні культури вступили в цей період розвитку в різний час, потрібно нагадати, що він став поворотним для людства.

Всі ці кроки, зроблені в рамках проєкту Taş tepeler (в перекладі – "Кам'яні пагорби"). Вчені вивчають артефакти, які близько 12 000 років тому змінили історію людства.

Не всі знаки предків зрозумілі, але це виклик для вчених / Фото goturkiye.com

У 2023 році також планується провести Всесвітній неолітичний конгрес, на якому буде представлено ще більше інформації про відкриття.

Неолітична революція Перехід людства від "економіки мисливців і збирачів") до виробництва і сільського господарства (землеробство, тваринництво), а також осілого способу життя, освоєння різних ремесел.

Нагадаємо, що вже кілька років в регіоні туристів приваблює комплекс Гебеклі-Тепе (Göbekli Tepe), внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Неоліт змінив життя людства / Фото 24 каналу

Вважається, що знахідки з цих розкопок змінять наші знання про людство в доісторичні часи, включаючи відкриття про повсякденне життя і ритуали.