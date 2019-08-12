К Японии приближается мощный тайфун: ожидаются волны до 6 метров и ливни

Над водами южной части Японии движется мощный тайфун №10. Уже к вечеру понедельника, 12 августа, он достигнет части островов, куда принесет шквальные ветры и шторм на море.

Тайфун передвигается на северо-запад над водами и юго-западнее острова Титидзима, сообщает метеорологическое управление Японии.

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На островах Огасавара, в которые и входит Титидзима, уже наблюдается влияние непогоды.

По прогнозу метеорологов, с вечера 12 августа на тихоокеанское побережье западной и восточной частей Японии, придут сильные ветры и шторм на море, где высота волн может достигать шести метров. Также влажный воздух под влиянием тайфуна принесет с собой сильные ливни.

Вероятно, что во вторник, 13 августа, тайфун №10 изменит направление и начнет двигаться на север.

Власть уже объявила предупреждение жителям районов, которые могут пострадать от тайфуна.

К слову, в ночь на 10 августа мощный тайфун "Лекима" атаковал восточное побережье Китая. Он забрал 44 человеческих жизни и нанес стране значительный ущерб. Так, в провинции Чжэцзян, где был эпицентр тайфуна, погибли 39 человек и еще девять – пропали без вести. В целом в этой провинции пострадали почти 498 тысяч человек, еще свыше 750 тысяч жителей переселили.

В общем от супертайфуна в Китае пострадали более 3 миллионов человек, разрушено не менее 200 жилых домов, еще свыше 3 тысяч зданий повреждены.