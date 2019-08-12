До Японії наближається потужний тайфун: очікуються хвилі до 6 метрів і зливи

Над водами південної частини Японії рухається потужний тайфун №10. Вже надвечір понеділка, 12 серпня, він досягне частини островів, куди принесе шквальні вітри і шторм на морі.

Тайфун пересувається на північний захід над водами і на південний захід від острова Тітідзіма, повідомляє Метеорологічне управління Японії.

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На островах Оґасавара, до яких і входить Тітідзіма, вже спостерігається вплив негоди.

За прогнозом метеорологів, з вечора 12 серпня до тихоокеанського узбережжя західної і східної частин Японії, прийдуть сильні вітри і шторм на морі, де висота хвиль може сягати шести метрів. Також вологе повітря під впливом тайфуну принесе з собою сильні зливи.

Ймовірно, що у вівторок, 13 серпня, тайфун №10 змінить напрямок і почне рухатися на північ.

Влада вже оглосила попередження жителям районів, які можуть постраждати від тайфуну.

До слова, в ніч на 10 серпня потужний тайфун "Лекіма" атакував східне узбережжя Китаю. Він забрав 44 людських життя та наніс країні значних збитків. Так, у провінції Чжецзян, де був епіцентр тайфуну, загинуло 39 людей і ще дев'ять – пропали безвісти. Загалом у цій провінції постраждали майже 498 тисяч осіб, ще понад 750 тисяч жителів переселили.

Загалом від супертайфуну у Китаї постраждали понад 3 мільйони осіб, зруйновано не менше 200 житлових будинків, ще понад 3 тисячі будівель пошкоджені.