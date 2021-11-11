Пикалов фактически был руководителем пресс-службы "Укрэксимбанка". О его увольнении сообщили на сайте банка.
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Одного из нападавших на журналистов "Схем" все же уволили из банка
Владимир Пикалов был уволен с должности директора Департамента информационной политики,
– говорится в сообщении.
Он был одним из тех работников, которые фигурировали на восстановленной видеозаписи журналистов "Схем". На нем заметно поведение экс-работника.
Именно его тогдашний глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер просил, показывая на оператора: "Володя, вырубы его, пожалуйста, что он ходит здесь".
В частности, комментируя вопрос журналиста о кредите, который выдал банк, сам Пикалов сказал:
- "Вы себе позволяете сейчас обвинять, по факту, обвинять председателя правления госбанка";
- на слова журналиста, что он только задал вопрос, ответил: "Вы не задали вопрос. Это был вопрос с тычком каких-то документов в лицо";
- комментируя то, что документами "был гендоговор", ответил: "О чем мы говорим? Откуда мы знаем, что это за договор?";
- далее заверил, что они могут проверить, однако: "Для чего нам проверять, если вы уже ведете себя непрофессионально".
После этого они пытались забрать кассеты с камер и Пикалов говорит: "Никто никуда эту штуку не вынесет. Ну вас просили, а что вы хотели? Ребята, вы думаете, так, это что, шутки?".
Двух других подозреваемых восстановили в должностях
Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова восстановили в должностях.
Приказ издали 9 ноября. Именно тогда завершилось внутреннее расследование банка.
Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его/ее статуса обвиняемого в уголовном производстве,
– рассказали в банке.
Также рассказали, что дело рассматривает Голосеевский районный суд Киева.
Коротко о нападении на журналистов "Схем" в банке и открытом деле
- 4 октября 2021 года во время интервью с Евгением Мецгером на журналистов "Схем" напали прямо в кабинете чиновника в помещении банка.
- Председателю правления не понравились вопросы журналиста о кредите банка мужчине, который имеет бизнес в оккупированной Горловке. Речь шла о 60 миллионах долларов.
- У съемочной группы изъяли камеру и попытались удалить записи интервью. Однако записи восстановили.
- Сам Мецгер написал заявление на увольнение и якобы признал свою ошибку.
- Подозрение получили 4 человек. Прокуратура 2 ноября уже направила дело в суд.