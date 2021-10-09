Эксперт рассказал, что эти деньги в госбюджет "никогда не вернутся". О скандале рассказал Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего".
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Конфликт в "Укрэксимбанке" раскрыл, что госбанк выдал кредит оккупантам
В сухом остатке, конфликт в "Укрэксимбанке" раскрыл, что государственный банк выдал кредит оккупантам для финансирования рейдеров под залог отжатого у иностранных инвесторов актива,
– рассказал Амелин.
То есть кредит, по словам эксперта, стал проблемным сразу в момент его выдачи – актива под залог нет. Ведь арест на него наложили за месяц до кредитного договора. Поэтому Украина "свалилась" в конфликт с Эстонией.
Ссылаясь на прессу, эксперт объясняет, – рейдеры, которые отобрали у эстонцев SkyMall, получили за него от сепаратистов 60 миллионов долларов, которые взяли в кредит у украинского государственного банка.
"Кто проиграл? Да все кто читает этот текст: репутация нашей страны "ниже плинтуса"; госбанк, что принадлежит нам всем, просто выбросил 60 миллионов долларов, которые никогда не вернутся; инвесторы, которые получили "помощь" настоящей украинской "инвестняни", – пояснил Амелин.
Что известно о конфликте с журналистами в "Укрэксимбанке"
- Во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, 4 октября, на журналистов "Схем" напали прямо в кабинете чиновника.
- Причина – вопрос о кредите на 60 миллионов "Сергею Брюховецкому, выходцу из Донецка, который, по данным журналистов, подозревался в финансировании терроризма".
- У съемочной группы изъяли камеру и удалили записи интервью, но издание их возобновило.
- Полиция возбудила уголовное дело. Евгений Мецгер сложил полномочия и извинился. Он получил два подозрения. 8 октября – еще одно подозрение из-за незаконного удерживания людей.
- Подозрение также получил работник охраны "Укрэксимбанка".