Експерт розповів, що ці гроші до держбюджету "ніколи не повернуться". Про скандал розповів Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього".
До теми Напав на журналіста – втратив кар'єру: Мецгер поплатився за кредит окупантам
Конфлікт в "Укрексімбанку" розкрив, що держбанк видав кредит окупантам
У сухому залишку, конфлікт в "Укрексімбанку" розкрив, що державний банк видав кредит окупантам для фінансування рейдерів під заставу віджатого у іноземних інвесторів активу,
– розповів Амелін.
Тобто кредит, за словами експерта, став проблемним відразу в момент його видачі – активу під заставу немає. Адже арешт на нього наклали за місяць до кредитного договору. Через це Україна "звалилась" в конфлікт з Естонією.
Посилаючись на пресу, експерт пояснює, – рейдери, які відібрали в естонців SkyMall, отримали за нього від сепаратистів 60 мільйонів доларів, які взяли в кредит в українському державному банку.
"Хто програв? Та всі хто читає цей текст: репутація нашої країни "нижче плінтуса"; держбанк, що належить нам усім, просто викинув 60 мільйонів доларів, які ніколи не повернуться; інвестори, які отримали "допомогу" справжньої української "інвестняні", – пояснив Амелін.
Що відомо про конфлікт з журналістами в "Укрексімбанку"
- Під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, 4 жовтня, на журналістів "Схем" напали прямо в кабінеті посадовця.
- Причина – питання про кредит на 60 мільйонів "Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька, який, за даними журналістів, підозрювався у фінансуванні тероризму".
- У знімальної групи вилучили камеру та видалили записи інтерв'ю, та видання їх відновило.
- Поліція порушила кримінальну справу. Євген Мецгер склав повноваження та вибачився. Він отримав дві підозри. 8 жовтня – ще одну підозру через незаконне утримання людей.
- Підозру також отримав працівник охорони "Укрексімбанку".