Експерт розповів, що ці гроші до держбюджету "ніколи не повернуться". Про скандал розповів Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

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Конфлікт в "Укрексімбанку" розкрив, що держбанк видав кредит окупантам

У сухому залишку, конфлікт в "Укрексімбанку" розкрив, що державний банк видав кредит окупантам для фінансування рейдерів під заставу віджатого у іноземних інвесторів активу,

– розповів Амелін.

Тобто кредит, за словами експерта, став проблемним відразу в момент його видачі – активу під заставу немає. Адже арешт на нього наклали за місяць до кредитного договору. Через це Україна "звалилась" в конфлікт з Естонією.

Посилаючись на пресу, експерт пояснює, – рейдери, які відібрали в естонців SkyMall, отримали за нього від сепаратистів 60 мільйонів доларів, які взяли в кредит в українському державному банку.

"Хто програв? Та всі хто читає цей текст: репутація нашої країни "нижче плінтуса"; держбанк, що належить нам усім, просто викинув 60 мільйонів доларів, які ніколи не повернуться; інвестори, які отримали "допомогу" справжньої української "інвестняні", – пояснив Амелін.

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