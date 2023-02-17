1000 километров пешком уже позади: 25 день марафона чеха на Донбасс

Чешский волонтер Петр уже 25 дней подряд шаг за шагом преодолевает километры украинской земли. Иностранец пешком прошел 1 тысячу километров, чтобы собрать деньги на украинское войско. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала в прямой речи.

Проблемы со сном и снова простуда

По дороге теперь очень скучно. Когда я останавливаюсь в кафе или магазине и рассказываю людям о своем марафоне, они никак не реагируют.

Читайте также Как путинский прихвостень "обнулил" ложь агрессора

Теперь я просто иду и жду дня, когда окончу марафон. Мне осталось уже не много – чуть больше 200 километров. Сейчас мне больше всего хочется на фронт, к ребятам. Когда окончу марафон, сразу поеду к ним на Донбасс с помощью.

По дороге снова подхватил какую-то простуду. Кашель, температура… Но медленно продолжаю идти. Организм уже привык, а в запасе у меня один день, так что я не спешу. Однако возникли проблемы со сном. Раньше 3 часа ночи теперь уснуть не могу.

По плану, в воскресенье я буду уже в Днепре.

Сбор денег двигается, но медленно. Сейчас на разных счетах есть 148,6 тысячи крон, 77 тысяч гривен и 372 евро. Это очень далеко от цели, которую я поставил в начале, – 1,5 миллиона крон.



Петр идет по Днепропетровской области / Фото волонтера

Важно Массовое применение российской авиации в Украине: удастся ли это врагу