Из российского плена вернулась волонтер Людмила Гусейнова: провела там более 3 лет

Волонтер Людмила Гусейнова вернулась из российского плена. Захватчики похитили и удерживали женщину более 3 лет.

О возвращении Гусейновой из плена сообщила журналист Ольга Мусафирова. Она рассказала, что волонтер пробыла в плену 3 года и 13 дней.

К теме Ощутите разницу: как встречают освобожденных из плена в Украине и России – красноречивое видео

Три долбанных года и 13 дней – столько была в плену, в донецком СИЗО, моя Люда, которая занималась детьми-сиротами на оккупированной территории,

– говорится в сообщении.

Мусафирова рассказала, что Гусейнова уже позвонила по телефону ей.

Волонтер занималась детьми-сиротами, которые жили фактически на линии фронта. Речь идет о селе Приморское Донецкой области. Женщина помогала детям и собирала для них гуманитарную помощь. Гусейнову оккупанты похитили 9 октября 2019 года.

Племянница волонтера рассказала, что в плену женщину пытали. Сейчас у нее серьезные проблемы со здоровьем. Состояние здоровья ухудшилось из-за COVID-19. Кроме того, женщина потеряла 70% зрения.

Заметьте детали нового женского обмена: смотрите видео

В 2021 году волонтер Гусейнова, за ее работу по защите прав детей, заочно стала лауреаткой Национальной правозащитной премии.