Про повернення Гусейнової з полону повідомила журналіста Ольга Мусафірова. Вона розповіла, що волонтерка пробула у полоні 3 роки та 13 днів.
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Три довбані роки і 13 днів – стільки була в полоні, в донецькому СІЗО, моя Люда, що опікувалася дітьми-сиротами на окупованій території,
– мовиться у повідомленні.
Мусафірова розповіла, що Гусейнова вже зателефонувала їй.
Волонтерка опікувалася дітьми-сиротами, які жили фактично на лінії фронту. Мовиться про село Приморське Донецької області. Жінка допомагала дітям та збирала для них гуманітарну допомогу. Гусейнову окупанти викрали 9 жовтня 2019 року.
Племінниця волонтерки розповіла, що у полоні жінку катували. Наразі вона має серйозні проблеми зі здоров'ям. Стан здоров'я погіршився через COVID-19. Окрім того, жінка втратила 70% зору.
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