В Британии – скандал из-за Украины: волонтер обвиняет депутата в краже идеи о ИВЛ

Стив Экклешолл – бывший британский полицейский, который волонтерит для Украины. Он предложил передать нашей стране десятки неиспользованных аппаратов ИВЛ. Теперь волонтер обвиняет депутата от Лейбористской партии Стива Видердена в том, что тот украл его идею.

Во время личной встречи Экклешолл предоставил Видердену письмо с просьбой помочь передать Украине 40 неиспользованных аппаратов ИВЛ из больницы Wrexham Maelor, расположенной в Ремексе – городе в Северном Уэльсе. Депутат пожал волонтеру руку, поблагодарил за помощь украинцам и пообещал посмотреть, что можно сделать. Об этом пишет BBC.

Почему волонтер и депутат поссорились из-за Украины?

Через три дня после встречи с волонтером Видерден написал в совет здравоохранения Северного Уэльса аналогичное письмо с небольшой поправкой. В нем он призвал передать аппараты ИВЛ Кубе. Видерден участвует в кампании солидарности с коммунистическим государством. Он отмечает, что блокада Кубы со стороны США ухудшает гуманитарный кризис в стране.

Оба письма содержат похожие формулировки. В обоих письмах говорится, что 40 аппаратов ИВЛ хранятся в контейнере, не подходят к оборудованию больницы Wrexham Maelor и были переданы правительством Уэльса в начале пандемии ковида.

Здесь вопрос доверия – ты мой депутат, я пришел к тебе с идеей. Ты сказал, что поможешь, а через три дня ее украл,

– объяснил свое возмущение волонтер в комментарии для СМИ.

Экклешолл обвинил Видердена в плагиате и написал жалобу к парламентскому комиссару по стандартам.

В своей жалобе Экклешолл заявил, что запрос Видердена поставил совет здравоохранения Северного Уэльса в "незавидное положение". "И Украина, и Куба проигрывают из-за двуликости и нечестности Видердена", – написал Экклешолл.

Совет здравоохранения Северного Уэльса в свою очередь подтвердил, что получил запросы о передаче аппаратов ИВЛ Украине и Кубе. Сейчас там оценивают юридические и финансовые последствия такого решения.

Как Великобритания изменила отношение к Украине из-за войны

Великобритания и в дальнейшем активно поддерживает Украину в войне с Россией. За последние годы британцы значительно больше узнали об Украине и относятся к ней с симпатией. Об этом заявил представитель аналитического центра The Henry Jackson Society Николай Кузьмин.

По его словам, Украина остается важной темой в британском парламенте и медиа. В Британии хорошо знают об украинских IT-разработках, приложение "Дія", дроны и ситуацию на фронте. Также там заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

Кузьмин отметил, что еще 11 лет назад многие британцы почти ничего не знали об Украине, а сейчас ситуация кардинально изменилась.

Кроме государственной поддержки, многие британцы помогают украинцам лично: принимают беженцев, поддерживают их с адаптацией и собирают помощь для Украины.

По его мнению, то, что Украина до сих пор остается в центре внимания Британии, является очень хорошим знаком.