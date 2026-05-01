Під час особистої зустрічі Екклешолл надав Відердену листа з проханням допомогти передати Україні 40 невикористаних апаратів ШВЛ із лікарні Wrexham Maelor, розташована у Ремексі – місті у Північному Уельсі. Депутат потис волонтеру руку, подякував за допомогу українцям та пообіцяв подивитися, що можна зробити. Про це пише BBC.

Чому волонтер і депутат посварилися через Україну?

Через три дні після зустрічі з волонтером Відерден написав до ради охорони здоров'я Північного Уельсу аналогічного листа із невеликою поправкою. У ньому він закликав передати апарати ШВЛ Кубі. Відерден бере участь у кампанії солідарності з комуністичною державою. Він наголошує, що блокада Куби з боку США погіршує гуманітарну кризу в країні.

Обидва листи містять схожі формулювання. В обох листах йдеться, що 40 апаратів ШВЛ зберігаються в контейнері, не підходять до обладнання лікарні Wrexham Maelor і були передані урядом Уельсу на початку пандемії ковіду.

Тут питання довіри – ти мій депутат, я прийшов до тебе з ідеєю. Ти сказав, що допоможеш, а через три дні її вкрав,

– пояснив своє обурення волонтер у коментарі для ЗМІ.

Екклешолл звинуватив Відердена у плагіаті і написав скаргу до парламентського комісара зі стандартів.

У своїй скарзі Екклешолл заявив, що запит Відердена поставив раду охорони здоров'я Північного Уельсу у "незавидне становище". "І Україна, і Куба програють через дволикість і нечесність Відердена", – написав Екклешолл.

Рада охорони здоров'я Північного Уельса своєю чергою підтвердила, що отримала запити про передачу апаратів ШВЛ Україні та Кубі. Зараз там оцінюють юридичні й фінансові наслідки такого рішення.

Як Британія змінила ставлення до України через війну

Велика Британія й надалі активно підтримує Україну у війні з Росією. За останні роки британці значно більше дізналися про Україну та ставляться до неї з симпатією. Про це заявив представник аналітичного центру The Henry Jackson Society Микола Кузьмін.

За його словами, Україна залишається важливою темою у британському парламенті та медіа. У Британії добре знають про українські IT-розробки, застосунок "Дія", дрони та ситуацію на фронті. Також там зацікавлені у співпраці з Україною.

Кузьмін зазначив, що ще 11 років тому багато британців майже нічого не знали про Україну, а зараз ситуація кардинально змінилася.

Крім державної підтримки, багато британців допомагають українцям особисто: приймають біженців, підтримують їх з адаптацією та збирають допомогу для України.

На його думку, те, що Україна досі залишається у центрі уваги Британії, є дуже хорошим знаком.