Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Центр оказания гуманитарной помощи "Волонтер-68".

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Один из пострадавших в Харькове работает волонтером

Утром 18 апреля россияне атаковали двумя "Искандерами" густонаселенный Основянский район Харькова. По меньшей мере 20 из 112 раненых травмированных людей были госпитализированы. Среди них – социальный работник и волонтер центра Олег Светлаков. Он вместе с женой в момент атаки находился дома. Супруги получили ранения, травмы Олега Владимировича являются тяжелыми, медики говорят, что в результате этого ему, вероятно, придется ампутировать конечность.

Их дом также серьезно поврежден и на его восстановление нужны немалые средства.

Мы, коллеги Олега Владимирович из общественной организации "Волонтер-68", просим неравнодушных украинцев помочь средствами на лечение Светлакова Олега,

– отмечают волонтеры.

Атака по Харькову была осуществлена с применением кассетной начинки ракеты, чтобы нанести большее поражение. Один из "Искандеров" разорвался в воздухе. Волонтеры считают, что Россия пошла на такие действия, чтобы нанести разрушения верхним этажам домов.



Коллеги Олега Светлакова оставили номер карты, на который можно перечислить деньги на лечение его семьи и восстановление дома – 4441 1111 2350 6465.

Напомним, в результате атаки погиб один 79-летний мужчина. Он, вероятно, крепко спал, когда Россия запустила по городу ракеты. Его жена рассказала, что муж погиб сразу после удара, его ранило обломками. Сама же женщина чудом не пострадала.