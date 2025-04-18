Про це 24 Канал пише з посиланням на Центр надання гуманітарної допомоги "Волонтер-68".

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Один з постраждалих у Харкові працює волонтером

Вранці 18 квітня росіяни атакували двома "Іскандерами" густонаселений Основ’янський район Харкова. Щонайменше 20 зі 112 поранених травмованих людей були госпіталізовані. Серед них – соціальний працівник та волонтер центру Олег Світлаков. Він разом з дружиною в момент атаки перебував вдома. Подружжя дістало поранення, травми Олега Володимировича є важкими, медики говорять, що внаслідок цього йому, ймовірно, доведеться ампутувати кінцівку.

Їхня домівка також серйозно пошкоджена і на її відновлення потрібні чималі кошти.

Ми, колеги Олега Володимирович з громадської організації "Волонтер-68", просимо небайдужих українців допомогти коштами на лікування Світлакова Олега,

– зазначають волонтери.

Атака по Харкову була здійснена із застосуванням касетного начиння ракети, щоб завдати більшого ураження. Один з "Іскандерів" розірвався в повітрі. Волонтери вважають, що Росія пішла на такі дії, щоб завдати руйнувань верхнім поверхам будинків.



Колеги Олега Світлакова залишили номер картки, на який можна перерахувати гроші на лікування його родини та відновлення будинку – 4441 1111 2350 6465.

Нагадаємо, внаслідок атаки загинув один 79-річний чоловік. Він, ймовірно, міцно спав, коли Росія запустила по місту ракети. Його дружина розповіла, що чоловік загинув одразу після удару, його поранило уламками. Сама ж жінка дивом не постраждала.