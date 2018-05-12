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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Волонтер рассказала о распространенной ошибке бойцов, которые возвращаются с войны

489 Читати новину українською
Екатерина Ольховик
Екатерина Ольховик / 24 канал

Немало бойцов ленятся заниматься собственным здоровьем и привыкают к избыточному вниманию волонтеров, что сильно затрудняет их возвращение к мирной жизни.

Такое мнение в интервью сайту "24" высказала волонтер Киевского военного госпиталя Екатерина Ольховик.

По ее словам много бойцов, особенно тех, которые прошли через военные госпитали, привыкают к чувствительному и гипервнимательному отношению волонтеров.

Когда они выходят в гражданский мир, им тяжеловато бывает. Потом они от всего мира хотят такого внимания, волонтеров рядом нет, другие так им помогать не могут, и им становится трудно. Есть ребята, которые на этом погорают – они не справляются и погибают уже в гражданской жизни,
– рассказала она.

Кроме того, по ее словам, многие бойцы ленятся заниматься своим здоровьем, не хотят признавать, что нездоровы или что им нужна помощь. "Бойцы всегда говорят, что у них все хорошо, пусть психологи помогают другим, а в конце концов – сгорают на глазах. Не знаю, как их уговаривать просить о помощи", – сказала волонтер.

Больше читайте в полной версии интервью: Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война

К слову, волонтеры медицинской службы ASAP, которые работают по всей линии фронта пятый год и решают вопросы срочной эвакуации раненых, недавно заявили, что готовы принимать в свои ряды водителей и медиков.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Волонтеры Здоровье Медицина
Источник: 24 канал
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