Волонтерский проект о войне InformNapalm просит о помощи

Сегодня, 28 марта, исполнилось 8 лет со Дня рождения международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm.

Учредители проекта просят о помощи – исчерпаны резервы на горючее, закупку спецсредств, техники и другие военные нужды.

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По словам InformNapalm, с 24 февраля все их волонтеры из Украины вступили в ТРО или в ряды ВСУ. Также волонтеры в полную силу используют ресурсы своей разведки. Есть и зарубежные волонтеры, помогающие собирать гуманитарную помощь.

Сейчас наши OSINT-еры активно помогают идентифицировать вражескую технику, проводить геолокацию вражеских подразделений, идентифицировать пленных или ликвидированных оккупантов, не имеющих при себе документов. Остальные волонтеры из других стран помогают решать логистические задачи, среди которых и обеспечение надежного тыла для семей наших ребят, воюющих в Украине,

– говорится в сообщении.

Вы можете помочь проекту, сделав вклад на карту Mykhailo Makaruk (Михаил Макарук):

ПриватБанк: 5457 0822 7459 2752,

МоноБанк: 5375 4141 1675 8995.

Подписка на Патреон

Если вы хотите выделять определенную сумму для поддержки резервов InformNapalm ежемесячно, вы можете подписаться на их Patreon.

Если вас это начнет тяготить, подписку в любое время можно остановить.

Мы уверены, что вместе победим. InformNapalm родился в бурные времена крымской оккупации, и наше пламя будет преодолевать темноту Кремля столько, сколько потребуется,

– заявил волонтер Михаил Макарук.