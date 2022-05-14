Волонтерский "штаб" на базе паба: как работает заведение во Львове, которое поддержал сам Кантона

Паб во Львове трансформировался в волонтерский "штаб". Легендарный футболист, в честь которого и назвали Cantona, лично поддержал заведение.

Детальнее 24 каналу рассказала волонтер Анна Левчук. Она считает, что сложно назвать эту инициативу штабом или организацией. Это просто группа людей, помогающая нашим Вооруженным Силам.

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"Все началось с трех человек и кошки"

Кроме волонтера, в "штабе" в заведении работает брат ее парня Николай Драбина и его жена Екатерина. Также им очень помогает Роман Заболотный.

Все начались с трех человек и моей кошки (которая у нас на всех отчетах). Однако мы начали разрастаться,

– поделилась Левчук.

Она рассказала, с укомплектованием аптечек стал помогать Юрий Нестор, с заказом медицины – Владимир Притула.

Кроме того, очень помогают водители, которые доезжают во все самые горячие точки – Иван и Ярослав Мацько, Дмитрий Свищ.

Присоединяются ли люди к волонтерству

По словам волонтера, естественно, у людей появляется усталость от войны, заканчиваются финансовые ресурсы, ведь многие украинцы потеряли работу. Поэтому финансовая поддержка значительно уменьшилась.

"Многие люди до сих пор хотят приобщиться физически, но поскольку не занимаемся плетением сеток или перегрузкой фур, поэтому физической помощи нам не нужно. Однако в финансовой еще нуждаемся", – пояснила Левчук.

Что больше всего нужно нашим бойцам

Если вы хотите и помочь нашим защитникам и защитницам, публикуем реквизиты волонтера:: 5168 7453 2206 5381 ("Приватбанк").: ANNA LEVCHUKUA513052990000026205738702315SWIFT / BIC CODE: PBANUA2XBank name: PRIVATBANKBank Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН: Ivankosyuky@gmail.com

В дефиците, как отметила волонтер, очень много всего. То, что нужно, не так легко получить, как часто думают.

Стереотип о том, что если "ты волонтер, то опубликовал пост в фейсбуке, тебе прислали деньги, ты где-то заказал и все" (не верно – 24 канал),

– отметила Левчук.

Она объяснила, что даже каждая составляющая аптечек (которые являются основной сферой волонтеров) может ехать из разных стран, затем их комплектуют вместе.

Сложнее всего сейчас доставать бронежилеты и каски. Они едут из разных стран, некоторые страны запрещают их вывозить. Кроме того, очень много некачественного снаряжения.

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