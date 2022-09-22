Волонтеры передали 12 тонн продуктовых наборов жителям Демидова и переселенцам

"Украинская команда" совместно с Благотворительным фондом "Каритас Спес" отправила 12 тонн продуктовых наборов в Демидов Киевской области, а также в Днепропетровскую область и на деоккупированные территории.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Встретили очередной груз от Фонда "Каритас Спес" для помощи нашим людям. Это 12 тонн продуктовых наборов. Каждый набор – по 6 килограммов. Уже сегодня часть груза поедет в Демидов Киевской области. Этот населенный пункт взял на себя трудную миссию во время защиты столицы. Сегодня он практически затоплен. Люди живут в нечеловеческих условиях,

– заявил Палатный.

Другая часть груза, по его словам, предназначена для внутренне перемещенных лиц и жителей территорий, освобожденных украинскими войсками в результате контрнаступления.

"Около 2,5 тысяч продуктовых наборов поедут на Днепропетровщину, на деоккупированные территории и для внутренне перемещенных лиц", – отметил руководитель "Украинской команды".

Он также сообщил, что уже формируется следующий груз. Эти продуктовые наборы будут распределены между жителями других пострадавших от российских оккупантов регионов.

Ранее "Украинская команда" и "Каритас Спес" собрали и передали 20 тонн продуктовых наборов для переселенцев и жителей Киевской и Черниговской областей, пострадавших от войны.