Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці керівник "Української команди" Артур Палатний.

Зустріли черговий вантаж від Фонду "Карітас Спес" для допомоги нашим людям. Це 12 тонн продуктових наборів. Кожен набір – по 6 кілограмів. Вже сьогодні частина вантажу поїде до Демидова Київської області. Цей населений пункт взяв на себе найважчу місію під час захисту столиці. Сьогодні він практично затоплений. Люди живуть в нелюдських умовах,

– заявив Палатний.

Інша частина вантажу, за його словами, призначена для внутрішньо переміщених осіб та жителів територій, звільнених українськими військами в результаті контрнаступу.

"Близько 2,5 тисячі продуктових наборів поїдуть на Дніпропетровщину, на деокуповані території та для внутрішньо переміщених осіб", – зазначив керівник "Української команди".

Він також повідомив, що вже формується наступний вантаж. Ці продуктові набори будуть розподілені між жителями інших регіонів, що постраждали від російських окупантів.

Раніше "Українська команда" та "Карітас Спес" зібрали та передали 20 тонн продуктових наборів для переселенців та жителів Київської та Чернігівської областей, які постраждали від війни.