"Украинская команда" передала бандерпечи для защитников Бахмута и Угледара, – Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали на фронт новую партию бандерпечей. В этот раз их получили защитники Бахмута и Угледара.

В общей сложности "Украинская команда" передала на фронт более тысячи бандерпечей, а сейчас обеспечивает более 10 тысяч украинских военных наборов для обогрева. Об этом сообщил руководитель штаба Артур Палатный.

К теме Здесь настоящий гуманитарный кризис, - "Украинская команда" привезла в освобожденный Херсон помощь

Сегодня мы передаем на фронт 100 бандерпечей. Они будут обогревать наших защитников, которые находятся в самых горячих точках – в районе Бахмута и Угледара. 50 бандерпечей предназначены для бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, еще 50 – для батальона "Свобода",

– рассказал Артур Палатный.

Защитникам Бахмута и Угледара передали бандерпечи: видео

Акция "Тепло на фронт": что о ней известно

В общей сложности с начала акции "Тепло на фронт" волонтеры "Украинской команды" уже передали на передовую более тысячи бандерпечей. Таким образом, обеспечили теплом почти 10 тысяч украинских бойцов.

"Наша акция продолжается. Мы продолжаем поставлять бандерпечи на передовую. А кроме того, начали отправлять на фронт индивидуальные наборы для обогрева бойцов. В них входят термоаккумуляторы, химические грелки, спиртовые минипечи, спички и т.д. Такие наборы от "Украинской команды" также получат не менее 10 тысяч наших защитников на передовой. Нашим будет тепло – врагам ад!" – отмечает руководитель штаба "Украинской команды".