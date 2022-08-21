Количество ликвидированных захватчиков растет каждый день. Получив автомобиль, украинские защитники смогут активнее уничтожать врага, информирует 24 канал.

Заметьте Истощение противника, – военный эксперт объяснил стратегию ВСУ

На 21 августа волонтерам уже удалось собрать часть суммы. Чтобы автомобиль поехал к героям, нам нужно собрать еще 100 тысяч гривен. Присоединиться к сбору и помочь ВСУ может любой желающий.

Реквизиты

Номер карты – 5375411201510497

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Волонтеры собирают деньги на авто для 80 батальона 54 бригады / 24 канал

ВСУ превращают Бахмутское направление в ад для россиян

ВСУ на Бахмутском направлении переламывают все планы оккупантов и наносят россиянам колоссальные потери.

Захватчики, проигрывающие украинским героям в боях, продолжают цинично открывать огонь. По данным Генштаба ВСУ, только в течение 20 августа оккупанты били из танков, ствольной артиллерии и множественных ракетных установок.

За ситуацией на Бахмутском направлении следят в ISW – американском Институте изучения войны. Там заявили, что оккупанты, среди которых есть вагнеровцы, пытались наступать юго-западнее Бахмута. Речь идет о территории вдоль шоссе Т1302 от Соледара.

Кроме того, враг двигается на Бахмут с северных окраин Горловки в районе Гольмовского и Зайцева.

Герои ВСУ делают все, чтобы украинская земля пылала под ногами у оккупантов, а количество "двухсотых" из Бахмутского направления постоянно росло.

Заметьте – безумные потери россии на 20 августа: смотрите видео