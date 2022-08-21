Кількість ліквідованих загарбників зростає щодня. Отримавши автомобіль, українські захисники зможуть ще активніше знищувати ворога, інформує 24 канал.

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Станом на 21 серпня волонтерам вже вдалося зібрати частину суми. Аби автомобіль поїхав до героїв, нам потрібно зібрати ще 100 тисяч гривень. Долучитися до збору й допомогти ЗСУ може кожен охочий.

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Волонтери збирають гроші на авто для 80 батальйону 54 бригади / 24 канал

ЗСУ перетворюють Бахмутський напрямок на пекло для росіян

ЗСУ на Бахмутському напрямку переламують усі плани окупантів й завдають росіянам колосальних втрат.

Загарбники, які програють українським героям у боях, продовжують цинічно відкривати вогонь. За даними Генштабу ЗСУ, лише упродовж 20 серпня окупанти гатили з танків, ствольної артилерії та множинних ракетних установок.

За ситуацією на Бахмутському напрямку стежать в ISW – американському Інституті вивчення війни. Там заявили, що окупанти, серед яких є вагнерівці, намагалися наступати на південний захід від Бахмута. Мовиться про територію уздовж шосе Т1302 від Соледару.

Окрім того, ворог суне на Бахмут з північних околиць Горлівки у районі Гольмівського та Зайцевого.

Герої ЗСУ роблять усе, аби українська земля палала під ногами в окупантів, а кількість "двохсотих" з Бахмутського напрямку постійно зростала.

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