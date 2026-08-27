Для выполнения боевых задач: 101-я бригада ТРО получила от "Украинской команды" генераторы и электробайк

Волонтеры "Украинской команды" продолжают оказывать поддержку защитникам. В частности, в августе штурмовикам 101-й бригады ТРО ВСУ передали очередную партию генераторов, а также электромотоцикл.

Мобильность, энергонезависимость и хорошую связь в "Украинской команде" назвали залогом победы. Электробайк и генераторы от волонтеров получили штурмовики 101-й бригады ТРО ВСУ. В "Украинской команде" рассказали, что с самого начала полномасштабного вторжения они защищали и освобождали Харьковскую и Сумскую области. Сегодня герои сражаются с врагом на различных направлениях фронта.

Подробности от руководителя "Украинской команды"

Артур Палатный – руководитель "Украинской команды" – рассказал, что электробайк и генераторы помогут защитникам в выполнении боевых задач.

Уверен, что эта помощь позволит нашим героям еще лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизнь и здоровье бойцов. Вместе мы обязательно победим! Слава Украине! Слава героям! И смерть врагам,

– подчеркнул Артур Палатный.

"Украинская команда" передала помощь бойцам 101-й бригады ТРО: смотрите видео

Ранее в "Украинской команде" сообщили, что с 2022 года на фронт было передано уже более 600 генераторов, зарядных устройств и электростанций. Всего речь идет о почти 1900 тоннах помощи на сумму более полумиллиарда гривен.