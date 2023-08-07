Волонтерский штаб «Украинская команда» передал разведчикам очередную партию дронов-камикадзе, на которые ранее объявлял сбор средств. В общей сложности в рамках этого сбора приобретено уже около 150 дронов-камикадзе для защитников.

Об этом сообщается на странице штаба в фейсбуке. Здесь подчеркивают, что эта универсальная техника усилит наши войска.

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В рамках большого сбора на дроны-камикадзе "Украинская команда" закупила уже около 150 FPV-дронов для наших защитников, на которые донатили тысячи украинцев. Раньше мы уже передавали дроны-камикадзе многим подразделениям. Сейчас мы передали очередную партию одному из подразделений разведки на передовую, чтобы они могли уничтожать врага еще более эффективно,

– говорится в сообщении волонтерского штаба.

Как сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, эти универсальные управляемые дроны могут подниматься на высоту до 1 километра и лететь со скоростью до 100 километров в час. Каждый из них поднимает более одного килограмма взрывчатки.

Уже в ближайшее время наши ребята будут передавать "приветы" врагу благодаря этим дронам-камикадзе. Каждый дрон оборудован хорошей камерой и может нести больше килограмма взрывчатки. Камеры передают изображение в режиме реального времени, что позволяет нашим видеть позиции врага как на ладони. Дроны метко доставляют оккупантам взрывчатку,

– отметил Палатный.

Волонтеры "Украинской команды" передали разведчикам очередную партию универсальных дронов: смотрите видео

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала дроны 72-й бригаде имени Черных Запорожцев, 204-му батальону территориальной обороны города Киева, подразделению "Скала" и другим.

Также сообщалось, что "Украинская команда" отправила в регионы более 40 тысяч тонн продуктов питания для медицинских учреждений и малообеспеченных. А в канун учебного года обеспечила специализированные учебные заведения для детей с инвалидностью компьютерной техникой.